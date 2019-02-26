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Божена Рынска хочет лечь в могилу с Малашенко

26 Февраля 2019 в 10:37
Божена Рынска хочет лечь в могилу с Малашенко

Вдова Игоря Малашенко, найденного мертвым в Испании, Божена Рынска заявила, что готова лечь в могилу с мужем. Об этом журналистка и светский обозреватель написала в соцсетях. Как пояснила Рынска, они с мужем всегда были неразлучны. Она также уточнила, что предаст земле мужа рядом с его отцом, отмечает Газета.ру.

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Божена Рынска также утверждает, что ранее Игорь Малашенко иногда начинал с ней «похоронные разговоры» и даже «угрожал самоубийством». При этом, как передает RT, по словам вдовы, это были только разговоры, а умирать он не собирался.

О смерти 64-летнего Малашенко в Испании стало известно в понедельник, 25 февраля. Предположительно он покончил с собой. Игорь Малашенко был одним из основателей телекомпании НТВ, а также главой РГТРК «Останкино». В 1996 году он выполнял обязанности главного советника Бориса Ельцина на вторых выборах президента России.

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