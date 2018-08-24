Боснийские сербы вступились за Захара Прилепина

Глава боснийских сербов Милорад Додик раскритиковал запрет на въезд в Боснию и Герцеговину российскому писателю Захару Прилепину. Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине назвал внесение писателя в черный список властями в Сараево «постыдным проявлением антироссийской истерии», передает телеканал BHRT.

«Как может быть, что угрозу Боснии и Герцеговине представляет российский писатель, а не тысячи мигрантов или репатриантов из зоны конфликта в Сирии», — возмутился Додик, призвав отменить решение, пишет Газета.ру.

Ранее российское посольство в Боснии и Герцеговине потребовало объяснений по поводу недопуска Прилепина в страну, который вызвал у дипломатов «обеспокоенность и глубокое сожаление», передает RT.

Напомним, Захара Прилепина развернули на границе во время путешествия из Белграда в Баня-Луку, куда он был приглашен в качестве почетного гостя и участника Собрания Петра Кочича.