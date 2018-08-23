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Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину

23 Августа 2018 в 22:48
Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину

Власти Боснии и Герцеговины не разрешили въезд Захару Прилепину на территорию страны, сообщил писатель в Facebook.

Литератор направлялся из Белграда в Баня-Луку, куда был приглашен в качестве почетного гостя и участника Собрания Петра Кочича.

Основанием в отказе на въезд стал официальный документ министерства безопасности республики.

Прилепин после инцидента вернулся в Белград, передает ТАСС.

43-летний Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин) русский писатель, филолог, публицист, общественный деятель, телеведущий, актер, член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, лауреат премии Правительства России в области культуры и ряда других премий.

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