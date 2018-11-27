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Борису Гребенщикову исполнилось 65 лет

27 Ноября 2018 в 13:43
Борису Гребенщикову исполнилось 65 лет

Рок-музыканту, лидеру группы «Аквариум» Борису Гребенщикову 27 ноября исполняется 65 лет. С юбилеем музыканта поздравили, в том числе президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

В поздравительной телеграмме Путина говорится, что, «твердо следуя своим художественным идеям и принципам», Гребенщиков «создал целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами».

Российский премьер в своем поздравлении отметил жажду риска и внутреннюю свободу музыканта, а также благотворительную деятельность Гребенщикова.

Ранее лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров рассказал НСН, что группа возвращается к статусу «настоящего московского ансамбля».


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