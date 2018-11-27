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Музыка

«Мегаполис» возвращается к статусу «настоящего московского ансамбля»

27 Ноября 2018 в 08:30
«Мегаполис» возвращается к статусу «настоящего московского ансамбля»
Услышать коллектив Олега Нестерова в российской столице можно будет уже 29 ноября. Команда выступит в «Вегас Сити Холле».

Группа «Мегаполис» 29 ноября сыграет в «Вегас Сити Холле» «Самое важное». Такое название получила новая программа «настоящего московского ансамбля». Олег Нестеров, заглянувший в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», пообещал интересную сценографию и необычное прочтение любимых песен. Подробности читайте только на НСН.

«Для нас это великолепная возможность показаться себя с самой лучшей стороны. Очень высокотехнологичная площадка с идеальным светом и звуком, проекционными возможностями. То есть, это та среда, где музыка может хорошо прозвучать, а для «Мегаполиса» это важно». Мы сыграем все самое ценное для нас и, я надеюсь, прочтение нами этого материала будет особенным в силу всех тех возможностей, о которых я сказал. И вообще, мы давно не играли в Москве и, если честно, соскучились по московскому зрителю. А еще, мне тут недавно пришло в голову, что пора возвращаться к определению «настоящий московский ансамбль»», - подчеркнул артист.

Олег Нестеров также добавил, что сейчас коллектив работает над новым материалом. Премьер стоит ждать уже в ближайшее время.

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