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Болтон пообещал не размещать в Европе запрещенные по ДРСМД американские ракеты

10 Ноября 2018 в 10:48
Болтон пообещал не размещать в Европе запрещенные по ДРСМД американские ракеты

Вашингтон не планирует размещать на территории Европы ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД). Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«У США нет планов добиваться размещения ракет, запрещённых ДРСМД в Европе», - заявил Болтон, которого цитирует РИА Новости.

Советник Трампа по нацбезопасности добавил, что озвученные планы распространяются на «обозримое будущее».

Ранее Болтон объяснил, почему США выходят из ДРСМД. По его словам, соглашение устарело, пишет RT.

Заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН признался, что словам американцев не верит. По мнению эксперта, США готовятся к ядерной войне против РФ.

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