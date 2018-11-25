Большунов выиграл индивидуальную гонку на 15 км в Финляндии

Российский лыжник Алексанжр Большунов одержал вторую победу на Кубке мира в финском городе Рука. В воскресенье спортсмен завоевал золото в индивидуальной гонке на 15 километров.

Россиянин преодолел дистанцию за 36 минут 17,8 секунды, опередив почти на 20 секунд своих соперников – норвежца Эмиля Иверсена и шведа Калле Хальварссона.

Россиянин Андрей Ларьков стал пятым, Максим Вылегжанин – шестым. Иван Якимушкин и Илья Семиков заняли 13-е и 16-е места соответственно, пишет «Р-Спорт».

Накануне Большунов победил в спринтерской гонке классическим ходом.

Напомним, на ОИ в Пхенчхане Александр Большунов занял второе место в гонке на 50 километров. Чемпион мира 2013 года, лыжник Алексей Петухов в эфире НСН тогда заявил, что Большунову по силам побеждать на марафонских дистанциях.