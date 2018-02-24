Лыжник Петухов рассказал, что помешало Большунову завоевать золото

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Чемпион мира 2013 года, лыжник Алексей Петухов в эфире НСН оценил результаты Александра Большунова и Андрея Ларькова в гонке на 50 км в Пхенчхане.

Российские лыжники в предпоследний олимпийский день в Пхенчхане стали обладателями еще двух наград. В гонке на 50 километров Александр Большунов завоевал серебро, а Андрей Ларьков стал бронзовым призером ОИ.

Чемпион мира 2013 года, лыжник Алексей Петухов в эфире НСН похвалил ребят за отличные результаты, а также рассказал, что Большунову по силам было выиграть даже золото, если бы не одна тактическая ошибка.

- Были ли у Большунова шансы на золото? Или пока еще не хватает опыта?

- Шансы были и очень большие. Тренер Большунова Юрий Викторович Бородавко всегла говорил, что дистанцией Александра должен стать именно марафон на 50 километров. Саша очень выносливый спортсмен, хорошо выглядит на ОИ, находится в хорошей форме. Так, как строилась сегодня гонка, он все делал грамотно примерно до 40-42 километра. Там была последняя смена лыж у Ийво Нисканена. Саше по силам было бороться за золото и обыгрывать его в финишном коридоре.

Единственной тактической ошибкой Саши стало то, что он не увидел, как финский спортсмен пошел менять лыжи. Мы с Никитой Крюковым наблюдали, как финн на последних 5 километрах уже просто выжидал. Он понимал, что лыжи у него едут лучше, ждал спуска, чтобы сделать рывок.

В этой ситуации, когда лыжи соперника едут лучше, уже ничего не сделаешь. Большунов был физически готов обыгрывать Нисканена, но незаход на последнюю смену лыж стал ошибкой и поставил точку в борьбе за золото. Мы, конечно, надеялись, что Саша сможет поддержать темп, подъем, и он это делал. Он не проигрывал по ходу дистанции, но отрыв финна на спуске – с этим ничего не поделаешь.

Когда лыжи обновленные – они лучше едут. Лыжи Александра на протяжении 15-20 километров, с тех пор как он произвел первую смену, они уже достаточно набрали грязи. Эта ошибка не позволила додавить три километра последние. Не из-за физического состояния, а из-за лыж и инвентаря.

- Сколько по регламенту спортсмен может менять лыжи за гонку? Это обязательная процедура или спортсмен решает сам менять-не менять?

- Спортсмен решает сам, но лыжи можно менять два раза. Лыжник по ходу гонки принимает сам решение, как у него лыжи работают, как держат мазь, то есть сцепка со снегом, может ли он хорошо выходить подъемы без прострелов лыж, когда их назад отстреливает. Плюс, смотрит, как лыжи работают на спуске. Если хорошо – спортсмен принимает решение идти дальше. Сегодня Саше надо было менять лыжи, пропускать финна вперед, чтобы идти за ним и копить силы на рывок со спуском, чтобы отставание ликвидировать.

Саша хотел убежать, но финн очень быстро его догнал, потому что новые смазанные лыжи лучше ехали. Единственное, я не видел, сколько раз Александр менял лыжи за гонку. Если была возможность поменять еще раз – надо было это сделать. Тогда он ошибся, что не пошел на смену. А если не было возможности менять – тогда он все сделал правильно, постарался убежать как можно дальше.

- Как оцениваете бронзу Андрея Ларькова?

- Гонка развивалась настолько интересно, нервно… Мы, конечно же, болели в первую очередь за Александра. В группе его «соперников» шли Ларьков, Червоткин и два норвежских спортсмена. Последние – дистанционщики со стажем, имеют медали ОИ и других соревнований. Поэтому мы смотрели, как поведет себя в борьбе с ними Большунов. Он нас просто шокировал в хорошем смысле. Он на подъеме сделал то, что не смогли сделать эти великие спортсмены.

Мы с Никитой очень радовались, что соперники остались позади. И вот Ларьков здесь выжал свое золото. Эта замечательная для него победа.

Андрей сегодня сделал чудо. Я думаю, что его тренер Олег Перевозчиков радуется сейчас не меньше, чем Юрий Бородавко. Потому что бронза Ларькова – она как золото! Две медали в такой сложной гонке – я преклоняюсь перед ребятами.

Теперь в копилке россиян на ОИ-2018 одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых наград. Четыре из этих медалей принадлежат Большунову.