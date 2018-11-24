Суббота
24 ноября
USD 65.67
EUR 74.94
Горячие новости

Большунов победил в спринте на этапе КМ в Финляндии

24 Ноября 2018 в 18:54
Большунов победил в спринте на этапе КМ в Финляндии

Российский лыжник Александр Большунов выиграл спринт классическим ходом на первом этапе Кубка мира в финском городе Рука.

Дистанцию россиянин преодолел за 2 минуты 29,35 секунды. Второе и третье места заняли норвежские спортсмены - Йоханнес Клебо (+0,31) и Эйрик Брандсдаль (+1,35).

Еще один россиянин Глеб Ретивых стал в финале пятым. Остальным представителям РФ – Андрею Собакареву, Алексею Петухову, Артему Мальцеву и Андрею Краснову не удалось дойти до финала.

Соревнования в Рука завершатся в воскресенье гонкой на 15 километров, пишет РИА Новости.

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.