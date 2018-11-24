Большунов победил в спринте на этапе КМ в Финляндии

Российский лыжник Александр Большунов выиграл спринт классическим ходом на первом этапе Кубка мира в финском городе Рука.

Дистанцию россиянин преодолел за 2 минуты 29,35 секунды. Второе и третье места заняли норвежские спортсмены - Йоханнес Клебо (+0,31) и Эйрик Брандсдаль (+1,35).

Еще один россиянин Глеб Ретивых стал в финале пятым. Остальным представителям РФ – Андрею Собакареву, Алексею Петухову, Артему Мальцеву и Андрею Краснову не удалось дойти до финала.

Соревнования в Рука завершатся в воскресенье гонкой на 15 километров, пишет РИА Новости.