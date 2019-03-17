Воскресенье
17 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

Большой симфонический оркестр выступит на фестивале «Крымская весна» в Москве

17 Марта 2019 в 17:06
Большой симфонический оркестр выступит на фестивале «Крымская весна» в Москве

В московском парке Зарядье состоится концерт Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского. Одно из ключевых событий фестиваля «Крымская весна» состоится сегодня, 17 марта, в 19 часов.

В рамках своего выступления оркестр исполнит 2-ю симфонию Рахманинова. Такой выбор произведения неслучаен. Летом 1898 года Рахманинов с артистами Русской частной оперы побывал в Крыму и отыграл несколько совместных концертов с Ялтинским симфоническим оркестром.

Творчество Рахманинова тесно связано с Крымом. Свое первое произведение композитор написал в Крыму, там же в 1917 году состоялся его последний концерт.

Ранее НСН подробно рассказало о программе фестиваля «Крымская весна», который приурочен к пятилетию присоединения Крыма к России.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.