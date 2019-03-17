Большой симфонический оркестр выступит на фестивале «Крымская весна» в Москве

В московском парке Зарядье состоится концерт Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского. Одно из ключевых событий фестиваля «Крымская весна» состоится сегодня, 17 марта, в 19 часов.

В рамках своего выступления оркестр исполнит 2-ю симфонию Рахманинова. Такой выбор произведения неслучаен. Летом 1898 года Рахманинов с артистами Русской частной оперы побывал в Крыму и отыграл несколько совместных концертов с Ялтинским симфоническим оркестром.

Творчество Рахманинова тесно связано с Крымом. Свое первое произведение композитор написал в Крыму, там же в 1917 году состоялся его последний концерт.

Ранее НСН подробно рассказало о программе фестиваля «Крымская весна», который приурочен к пятилетию присоединения Крыма к России.