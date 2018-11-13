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Большинство российских компаний повысят зарплаты сотрудника на 6 процентов

13 Ноября 2018 в 11:27
Большинство российских компаний повысят зарплаты сотрудника на 6 процентов

Большая часть российских компаний собирается в ближайшее время увеличить зарплаты своим сотрудникам на 6%. Таковы результаты исследования международной консалтинговой компании EY. Специалисты опросили 204 компании. Отмечается, что большинство фирм регулярно пересматривают зарплаты. Например, в 80% компаний с мая 2017 года по апрель 2018 года зарплаты выросли на 6,2%, пишет «Русская планета».

Очередной пересмотр заработных плат планируется на период с 1 мая 2018 года по 30 апреля 2019 года. Доходы сотрудников в среднем повысятся на 6%.

Ранее исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в эфире НСН прокомментировал инициативу передачи невостребованных вкладов в бюджет. по его мнению, это может привести к пересмотру института частной собственности в России. 

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