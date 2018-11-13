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Экономика

В АРБ усомнились в законности передачи невостребованных вкладов в бюджет

13 Ноября 2018 в 10:06
В АРБ усомнились в законности передачи невостребованных вкладов в бюджет

Исполнительный вице-президент АРБ в эфире НСН отметил, что для этого придется пересмотреть весь институт частной собственности в России.

Невостребованные банковские вклады могут передать в бюджет. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, сейчас объём «зависших» средств на счетах таких клиентов достигает миллиардов рублей. Как уточнил депутат, подобная участь коснётся средств номинальных держателей ценных бумаг и участников акционерных обществ которые не получают дивиденды и никак себя не проявляют, сообщают РИА Новости. Позже Аксаков добавил, что инициативу ещё не обсуждали в профильных ведомствах, сообщает ТАСС.

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Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, что подобного рода инициативы могут привести к пересмотру института частной собственности (слушайте аудио).

«Мягко говоря, здесь [затрагивается] право собственности, есть Гражданский кодекс. Если кто-то считает, что кто-то не востребовал по каким-то причинам, то, может быть, просто наследники не знают. Такого рода инициатива означает пересмотр института частной собственности и права физических лиц. Мне кажется, что не всё так просто и легко, поэтому я бы воздержался давать какие-то оценки тому, насколько это правомерно, нужно и насколько много невостребованных вкладов», - отметил Мехтиев.

Подробнее заниматься проработкой вопроса в Госдуме собираются в первом квартале 2019 года. Как подчеркнул Аксаков, остаётся несколько дискуссионных вопросов на данную тему. Так, не решено, нужно ли создавать специальный государственный фонд для средств, хранящихся как невостребованный вклад.

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