Большинство россиян высказались за уроки полового воспитания школьников

Большинство россиян выступают за введение уроков полового воспитания в школах. В ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что 60% респондентов считают этот предмет необходимым. «Полностью» одобряют проведение занятий на эту тему 21% опрошенных, еще 39% «скорее поддерживают». Резко против высказались 12% опрошенных, 15% «скорее не поддерживают».

Большинство опрошенных (63%) полагают, что уроки полового просвещения необходимо ввести в средних классах. 24% думают, что правильней это сделать для старшеклассников, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что учительница в Комсомольске-на-Амуре избила школьника младших классов. После этого ее отстранили от работы. Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН объяснил срывы учителей высокой нагрузкой.