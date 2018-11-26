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Большинство колбасных сыров опасны для здоровья

26 Ноября 2018 в 14:17
Большинство колбасных сыров опасны для здоровья

 «Росконтроль» проверил пять популярных среди россиян брендов колбасных сыров: «Сыр Стародубский», «Город сыра», «Сыробогатов», «Золото орбиты» и «Мясновъ».

В результате проверки более чем по 60 параметрам качества специалисты ведомства признали «Город сыра», «Мясновъ» и «Золото орбиты» небезопасными для здоровья покупателей. Продукты этих трех марок, а также «Сыр Стародубский» «Росконтроль» включил в чёрный список. Сыр «Сыробогатов» занесен в перечень товаров с замечаниями, сообщает RT.

В частности, в образцах сыров, занесенных в чёрный список, количество дрожжей превышает норму в десятки раз. Особенно их много в продуктах «Города сыра» - там норматив превышен в 220.

В «Сыры Стародубском» содержание молочного жира составляет менее 19%.

Ранее специалист экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Елена Колпакова рассказала в эфире НСН, как выбрать хорошую муку.

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