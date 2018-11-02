Большинство депутатов-пенсионеров не откажутся от надбавок

Подавляющее большинство депутатов-пенсионеров Госдумы не согласны отказаться от надбавки к пенсии. Если такой закон одобрит Совет Федерации и подписан президентом, то указ вступит в силу уже 1 января 2019 года.

В настоящее время на пенсионную надбавку могут претендовать 74 парламентария. Только шесть из них, как показывает опрос, проведенный РБК, готовы отказаться от надбавки, среди них члены «Единой России» Николай Гончар, Василий Максимов, Николай Борцов и Владислав Резник, а также главы фракций ЛДПР Владимир Жириновский и «Справедливой России» Сергей Миронов.

15 депутатов заявили, что не собираются отказываться от доплат, ещё 33 — уклонились от ответа.

Проект закона о надбавках был предложен секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, Госдума приняла его в третьем, окончательном чтении 25 октября, сообщает Ura.ru.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН научил россиян правильно копить на пенсию.