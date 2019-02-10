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Больше года испанец скрывал тело россиянки в холодильнике

10 Февраля 2019 в 14:46
Больше года испанец скрывал тело россиянки в холодильнике

Испанская полиция арестовала 42-летнего мужчину, который прятал тело подруги в холодильнике более 15 месяцев. Убитая 22-летняя девушка оказалась россиянкой. Она жила в приемной испанской семье, сообщила газета El Mundo.

Полиция начала разыскивать девушку после заявления приемной матери, которая более года не могла выйти с ней на связь. Стражи правопорядка вышли на след друга россиянки, 42-летнего официанта Мануэля Морено. Девушка с ним вместе снимала жилье.

После того, как полицейские смогли попасть в квартиру, они обнаружили в ней 100-литровый холодильник. В нем испанец хранил останки подруги, которую, считает полиция, убил в той же квартире в октябре 2017 года.

Бывший генпрокурор России Валентин Степанков в беседе НСН заявил, что в деле об убийствах, в причастности к которым обвиняют сенатора от КРЧ Рауфа Арашукова, вызывает вопросы позиция прокуратуры. 

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