Больше 20 храмов УПЦ МП могут отдать Константинополю

Константинопольский патриархат после создания автокефальной церкви на Украине намерен заявить свои права на более чем 20 монастырей и храмов. Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион в интервью журналистам в субботу, 24 ноября.

По словам владыки, свои права на храмы Константинополь намерен изложить в томосе. Таким образом, Константинопольский патриархат намерен восстановить все ставропигии, которые он когда-то имел на Украине.

Илларион отметил, что список, в который входит больше 20 храмов и зданий, был составлен одним ученым, который «просто накопал информацию по разным документам о подворьях Константинополя на Украине в разные эпохи». По мнению Митрополита, такое положение поставит автокефальную церковь на Украине в зависимое положение от Константинополя, передает телеканал «Россия 24».

Ранее протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что киевская власть грабит Украинскую православную церковь Московского патриархата, отбирая храмы и передавая их неканоническим церковным образованиям.