Болгария выдала, когда Россия перекроет Украине транзит газа

Компания «Газпром экспорт» официально уведомила Болгарию о предстоящем прекращении транзита газа по Трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на заявление министра энергетики Болгарии Теменужку Петкову.

При этом Петкова подчеркнула, что София может обратиться в арбитражный суд с целью взыскания с «Газпрома» транзитных платежей, которые Болгария по контракту должна получать до 2030 года. Однако судебные разбирательства начнутся только в том случае, если вторая транзитная ветка «Турецкого потока» по каким-либо причинам не пройдёт через Болгарию.

Ранее болгарская сторона одобрила строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет топливо «Турецкого потока».

В рамках проекта «Турецкий поток» будет построено две линии, первая из которых, предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, а вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод должен начать функционировать до конца 2019 года.