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Болезнь Александра Серова привела к отмене концерта

7 Декабря 2018 в 22:12
Болезнь Александра Серова привела к отмене концерта

Александр Серов отменил по состоянию здоровья концерт-презентацию нового альбома «Рыцарские песни о легендарной любви», которая должна была состояться в универсальном спортивном центре «Юность» в Подольске, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

«Переносов концерта не будет», сказали в УСЦ «Юность».

Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, переживает за свою жизнь из-за скандала с квартирой, в которой он жил 15 лет, пока к нему не пришли якобы законные собственники. Певец подал иск в суд и вынужден был нанять охрану. «Прямых угроз не поступает, но я переживаю за свою жизнь. Есть человек, который со мной сейчас ходит», — сказал Шура на пресс-конференции НСН.

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