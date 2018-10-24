Болельщики ЦСКА намерены судиться с римскими властями

Официальный клуб болельщиков московского ФК ЦСКА объявил о намерении подать коллективный иск в связи с инцидентом, произошедшим на одной из станций метрополитена в Риме перед матчем Лиги чемпионов, сообщает "Интерфакс".

Болельщики московского клуба отвергают свою причастность к поломке эскалатора в метро. Ранее появились предположения о том, что эскалатор вышел из строя из-за прыжков болельщиков ЦСКА. Как утверждают армейские болельщики, они не нарушали порядок, не прыгали и не танцевали на эскалаторе.

Ранее НСН предоставила возможность высказаться в эфире президенту Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александру Шпрыгину, который считает, что итальянские власти должны полностью взять на себя обеспечение медицинской помощью пострадавших в инциденте россиян. По его словам, такая история может произойти где угодно.

19 граждан России госпитализированы после происшествия на станции римского метро перед матчем ЦСКА в Лиге чемпионов, уточнили число пострадавших в российском посольстве. Пятеро россиян уже выписаны из больницы. Двое после осмотра медиков решили лечиться дома и не ложиться в больницу. В целом, их состояние не вызывает опасений. Пострадавшие были в многочисленной группе болельщиков, которые ехали на матч ЦСКА с «Ромой». Также есть пострадавшие в инциденте граждане Украины. Итальянские власти выясняют причины произошедшего.