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Болельщик напал на футболиста Глушакова

29 Ноября 2018 в 21:28
Болельщик напал на футболиста Глушакова

Во время матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Рапидом» выбежавший на поле болельщик напал на футболиста Дениса Глушакова, сообщает Агентство «Москва».

Игрок хотел дать сдачи, но не успел. Стюарды быстро увели нарушителя с поля.

«Спартак» проиграл австрийскому «Рапиду» со счетом 1:2.

Ранее НСН сообщала, что организация болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» обратилась к руководству футбольного клуба с требованием отстранить Дениса Глушакова от матчей основного состава. Фанаты обвиняют полузащитника в нарушении основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды. Также объединение фанатов «Спартака» выразило категорическое несогласие с отставкой главного тренера команды Массимо Карреры, состоявшейся 22 октября.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН поддержал настроения болельщиков и призвал руководство клуба к ответу.

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