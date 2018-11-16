Более полумиллиона человек проголосовали за новые имена аэропортов

Число проголосовавших в финальном туре конкурса «Великие имена России» превысило 500 тыс. человек. За последние сутки в голосовании приняли участи 200 тыс. россиян. Больше всего голосов получили воздушные гавани Уфы (33,5 тыс. человек), а также Калуга (31,2 тыс.), Казань (25,7 тыс.), Якутск (22,3 тыс.).

Активное голосование идет также по аэропорту Санкт–Петербурга (Пулково) и Москвы (Внуково) – 16 и 15 тыс. соответственно, сообщают великиеимена.рф.

Финальное голосование на общероссийском конкурсе «Великие имена России» стартовало 12 ноября. По его результатам 47 аэропортов страны получат имена знаменитых россиян. В финальном списке 124 имени. Голосование продлится три недели.

Ранее Герой России, космонавт Павел Виноградов – чья фамилия может появиться в названии воздушной гавани Анадыри – рассказал в эфире НСН, что будет рад, если его имя появится в названии воздушной гавани, но только если это будет новый аэропорт.