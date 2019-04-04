Более миллиона кубометров российского леса незаконно вырублено в 2018 году

Более одного миллиона кубометров леса было вырублено незаконно в прошлом году в России, чем был причинен ущерб на сумму свыше 12 миллиардов рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. По его словам, более половины незаконных лесных рубок приходится на Иркутскую область.

Ранее Александр Куренной рассказал НСН, что с 2013 по 2018 год бывший чиновник правительства Хабаровского края оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, где руководителем его знакомый. В результате тот незаконно осуществил вырубку деревьев, которая нанесла лесному фонду ущерб на сумму более 9 миллиардов рублей. РИА ФАН сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал министерство природы поставить на кадастровый учет все заповедные территории страны.