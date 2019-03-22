Куренной: Хабаровского чиновника будут судить за вырубленный лес

Топ-1: Генпрокуратура подвела итоги работы за 2018 год
«В ее работе приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, ответственные должностные лица Администрации Президента Российской Федерации, а также другие представители органов государственной власти.
Подводя итоги прошлого года, Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка отметил, что при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 2018 году прокуроры выявили и пресекли более 4 миллионов нарушений, в связи с чем приняты все необходимые меры реагирования.
Также Генеральный прокурор Российской Федерации рассказал о результатах работы прокуроров по защите прав граждан в важнейших сферах – социальная, сфера ЖКХ, экологическая сфера, защита прав предпринимателей, оборонно-промышленный комплекс и другие», - пояснил в беседе с НСН Александр Куренной.
Топ-2: В Хабаровске будут судить чиновника, покрывавшего незаконную вырубку лесов
«Установлено, что с 2013 по 2018 год бывший чиновник правительства Хабаровского края, который курировал реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в регионе, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, где руководителем его знакомый.
В результате этого, один из лесопользователей региона незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 миллиарда рублей, а также осуществил вырубку лесных насаждений, которая нанесла лесному фонду ущерб на сумму более 9 миллиардов рублей.
Следственным органом возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, пособничестве в мошенничестве и других преступлениях. Прокуратура контролирует ход расследования дела», - отметил Александр Куренной в беседе с НСН.
Топ-3: Генпрокуратура подвела итоги борьбы с коррупцией
«В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 30 495 преступлений коррупционной направленности – это на 3 %, чем в 2017 году. Удельный вес в структуре всех зарегистрированных в стране преступлений составил 1,5 По материалам прокуроров в 2018 году возбуждено 3 179 уголовных дел о коррупционных преступлениях. По рассмотренным с участием прокуроров уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности судами Российской Федерации вынесено 10,7 тыс. обвинительных приговоров в отношении 11,7 тыс. человек», - пояснил Александр Куренной в беседе с НСН.
Топ-4: Приставы рассказали отчитались о своей работе
«В 2018 году прокуроры выявили свыше 140 тысяч нарушений закона в этой сфере. В целях их устранения внесено более 10 тысяч представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено более 3 тысяч лиц; опротестовано почти 63,5 тысячи незаконных постановлений судебных приставов-исполнителей; в суд направлено более 1 тысячи заявлений; к административной ответственности привлечены 65 лиц; объявлено 536 предостережений должностным лицам о недопустимости нарушения закона. По материалам прокурорских проверок возбуждено 245 уголовных дел.
Среди часто выявляемых нарушений встречались факты невыполнения судебными приставами обязанности по направлению должникам постановлений о возбуждении исполнительных производств, нарушения сроков и порядка передачи на реализацию имущества должников, неправомерного приостановления исполнительных производств, а также преждевременного окончания судебными приставами-исполнителями исполнительных производств»,- заявил Александр Куренной в беседе с НСН.