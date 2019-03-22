Куренной: Хабаровского чиновника будут судить за вырубленный лес

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.

Топ-1: Генпрокуратура подвела итоги работы за 2018 год

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры за 2018 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2019 год.

«В ее работе приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, ответственные должностные лица Администрации Президента Российской Федерации, а также другие представители органов государственной власти.

Подводя итоги прошлого года, Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка отметил, что при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 2018 году прокуроры выявили и пресекли более 4 миллионов нарушений, в связи с чем приняты все необходимые меры реагирования.

Также Генеральный прокурор Российской Федерации рассказал о результатах работы прокуроров по защите прав граждан в важнейших сферах – социальная, сфера ЖКХ, экологическая сфера, защита прав предпринимателей, оборонно-промышленный комплекс и другие», - пояснил в беседе с НСН Александр Куренной.

Топ-2: В Хабаровске будут судить чиновника, покрывавшего незаконную вырубку лесов

На основании материалов, направленных заместителем Генерального прокурора России Игорем Ткачевым, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, повлекшем причинение ущерба лесному фонду.

«Установлено, что с 2013 по 2018 год бывший чиновник правительства Хабаровского края, который курировал реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в регионе, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, где руководителем его знакомый.

В результате этого, один из лесопользователей региона незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 миллиарда рублей, а также осуществил вырубку лесных насаждений, которая нанесла лесному фонду ущерб на сумму более 9 миллиардов рублей.

Следственным органом возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, пособничестве в мошенничестве и других преступлениях. Прокуратура контролирует ход расследования дела», - отметил Александр Куренной в беседе с НСН.

Топ-3: Генпрокуратура подвела итоги борьбы с коррупцией