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Более двух миллионов человек проголосовали за переименование аэропортов

24 Ноября 2018 в 16:17
Более двух миллионов человек проголосовали за переименование аэропортов

В голосовании финального тура конкурса «Великие имена России» приняли участие больше 2 миллионов человек. Такие данные предоставили НСН организаторы проекта переименования российских аэропортов.

В ряде регионов определились лидеры. Как отмечается на сайте великиеимена.рф, в Казани 59% голосов отдали за присвоение аэропорту имени поэта Габдуллы Тукая. В Калуге лидирует Циолковский (50%), в Нижнем Новгороде – Чкалов (53%), а в Новосибирске – маршал авиации Александр Покрышкин (56%). В Петропавловске-Камчатском мечтают назвать аэропорт именем Беринга (52%), Ставрополь выбирает Суворова (68%), Тюмень – претендует на Менделеева (52%). Чебоксары голосуют за присвоение аэропорту имени летчика-космонавта Николаева (64%), а Челябинск выбрал для авиагавани имя Курчатова (57%).

На имя Михаила Ломоносова претендуют сразу два города – Архангельск и Москва. Первый опережает столицу - 54% против 39%.

Финальное голосование на общероссийском конкурсе «Великие имена России» стартовало 12 ноября. По его результатам 47 аэропортов страны получат имена знаменитых россиян. В финальном списке 124 имени. Голосование продлится три недели.

Ранее Герой России, космонавт Павел Виноградов – чья фамилия может появиться в названии воздушной гавани Анадыри – рассказал в эфире НСН, что будет рад, если его имя появится в названии воздушной гавани, но только если это будет новый аэропорт.

 

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