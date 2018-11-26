Более четверти миллиона человек посмотрели выставку «Сокровища музеев России»

Выставку «Сокровища музеев России» в Москве посетило более 250 тысяч человек. Мероприятие было организовано Патриаршим советом по культуре и прошло в выставочном зале «Манеж». Эта экспозиция стала одной из самых посещаемых художественных выставок за последнее десятилетие.

Выставка открылась в День народного единства, 4 ноября.

«Сокровища» впервые собрали в одном пространстве коллекции региональных музеев. Были представлены 280 самых значимых художественных произведений от XVII до XX века из 50 региональных музеев страны.

На открытии присутствовали президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам организаторов, целью выставки было - показать столичной публике богатство культуры страны через коллекции региональных музеев.

Ранее сообщалось, что экс-глава московского «Яблока» Сергей Митрохин в пятницу был задержан полицией за проведение «незаконной общественной инспекции» киноцентра «Соловей» на Красной Пресне. По решению столичных властей, кинотеатр будет снесен. Митрохин рассказал в эфире НСН, что киноцентр работает эффективно, он крайне популярен у молодежи и жители выступают против его уничтожения.

