Митрохину грозит 30 суток за «инспектирование» киноцентра «Соловей»

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Экс-глава московского «Яблока» рассказал НСН, за что был задержан полицией.

Экс-глава московского «Яблока» Сергей Митрохин в пятницу был задержан полицией за проведение «незаконной общественной инспекции» киноцентра «Соловей» на Красной Пресне. Она была организована политиком после информации о том, что московские власти решили снести кинокомплекс и построить на его месте гостиницу, культурно-досуговый и жилой комплексы.

Сам Митрохин заявил в эфире НСН, что проводил «общественную инспекцию» кинокомплекса, чтобы убедиться, что он работает эффективно.

«Мы с жителями проводили общественную инспекцию киноцентра «Соловей», который объявлен объектом, подлежащим сносу. В наши задачи входило выяснение того, используется ли киноцетр по назначению и в каком он состоянии. В нем 24 кинозала. Почти круглосуточно, даже в будние дни они заполнены в основном молодежью, и все там отлично», — уверен Митрохин.

По словам экс-главы «Яблока», прибывшая на место полиция, задержала его за проведение «незаконной акции».

«Приехала полиция, мне сказали, что я нарушаю закон, провожу несанкционированное мероприятие. Мы поехали ОВД Пресни, где на меня составили протокол», — рассказал Митрохин.

Политику грозит наказание по статье 20.2 и 20.2.2. КоАП РФ за участие в «несанкционированных публичных акциях». Она предусматривает штраф 300 тыс. рублей либо арест до 30 суток.

Кинотеатр «Соловей» — самый многозальный кинотеатр России, СНГ и Восточной Европы. В ежедневном репертуаре кинотеатра — около 50 фильмов. «Соловей» — одним из последних независимых кинотеатров России, не входящих ни в какую сеть.

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