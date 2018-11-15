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Более 400 банков остались без лицензий за пять лет

15 Ноября 2018 в 12:20
Более 400 банков остались без лицензий за пять лет

Более 400 банков были лишены лицензии Центробанком за пять лет. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе VIII конгресса финансистов Казахстана.

Она добавила, что также санированы более 30 банков, среди которых три крупные банковские группы, пишет «Русская планета».

В мае 2018 года Набиуллина заявляла, что Банк России завершит все процедуры по очищению банковского сектора в течение двух-трех лет.

Ранее глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН признался, что отзывы лицензий у банков вызывают у рынка напряжение. Так он прокомментировал отзыв лицензий 14 ноября сразу у двух столичных банков: «УМ-Банка» и банка «Москва». 

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