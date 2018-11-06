Более 40% россиян предпочитают летать трезвыми

Меньше половины россиян предпочитают совершать авиаперелеты трезвыми. Это следует из опроса российских путешественников, проведенного Туту.ру.

Выпить на борту или до перелета готовы более половины опрошенных россиян. 16 процентов респондентов признались, что рады бесплатным алкогольным напиткам на борту самолета, но только 2 процента готовы их приобрести, если есть такая возможность. 8 процентов опрошенных рассказали, что предпочитают выпивать перед перелетом, чтобы расслабиться или уснуть в полете.

В целом, треть респондентов выразили положительное отношение к алкоголю, при условии, что никто из соседей не буянит. Всего 44 процента опрошенных российских путешественников заявили, что всегда летают трезвыми.

Самым популярным напитком на борту оказалось вино, а также легкие алкогольные коктейли. За этот вариант свои голоса отдали 29 процентов респондентов. На втором и третьем месте оказались виски и коньяк соответственно. Пиво во время перелета предпочитают всего 6 процентов опрошенных, а ром — 3 процента. При этом 38 процентов респондентов выбрали вариант «против всех».

Ранее в Госдуме предложили разрешить экипажам пассажирских самолетов применять спецсредства к буйным пассажирам. Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке, а ныне пилот гражданской авиации Виталий Соколовский в эфире НСН обвинил депутатов в том, что к проблеме дебоширов на борту они подходят очень формально.