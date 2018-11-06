Более 40 кандидатов могут принять на выборах президента Украины

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук считает, что в президентских выборах в стране могут принять участие до 40 и более кандидатов, сообщает РИА «Новости».



По словам Слипачук, уже сейчас более 30 политических деятелей заявили о намерении баллотироваться в президенты. Кроме того, добавила она, будут еще и «технические» кандидаты.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Лидером президентского рейтинга несколько месяцев назад стала Тимошенко. Порошенко пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Как ранее сообщала НСН, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в организации через силовые структуры масштабных «репрессий и террора» в отношении нее и ее сторонников. По её словам, «репрессии и террор…получили большие масштабы». Против активистов «Батькивщины» возбуждают уголовные дела, на офисы партии совершают нападения в регионах.