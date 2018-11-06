Среда
07 ноября
USD 65.99
EUR 75.32
Горячие новости

Более 40 кандидатов могут принять на выборах президента Украины

6 Ноября 2018 в 23:34
Более 40 кандидатов могут принять на выборах президента Украины
Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук считает, что в президентских выборах в стране могут принять участие до 40 и более кандидатов, сообщает РИА «Новости».

По словам Слипачук, уже сейчас более 30 политических деятелей заявили о намерении баллотироваться в президенты. Кроме того, добавила она, будут еще и «технические» кандидаты.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Лидером президентского рейтинга несколько месяцев назад стала Тимошенко. Порошенко пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. 

Как ранее сообщала НСН, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в организации через силовые структуры масштабных «репрессий и террора» в отношении нее и ее сторонников. По её словам, «репрессии и террор…получили большие масштабы». Против активистов «Батькивщины» возбуждают уголовные дела, на офисы партии совершают нападения в регионах.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.