Более 4 миллионов венесуэльцев покинули страну за 5 лет

Свыше 4 миллионов венесуэльцев покинули страну после того, как президентом весной 2013 года стал Николас Мадуро, говорится исследования венесуэльской аналитической компании «Consultores 21».

По прогнозам, к концу этого года число венесуэльских эмигрантов превысит 4,6 млн человек.

Для сравнения, за время президентства Уго Чавеса из страны уехали менее 0,8 млн человек. Население Венесуэлы, согласно официальным данным, превышает 31,5 миллиона человек, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что основной поток людей из Венесуэлы принимают Колумбия и Перу. В Колумбию около трех тысяч пребывают ежедневно. Колумбийское правительство отмечает, что к 2021 году число венесуэльских беженцев возрастет до четырех миллионов, а колумбийской казне это обойдется в $9 млрд.

Международный валютный фонд прогнозирует, что уровень инфляции в Венесуэле достигнет 1000000% в конце 2018 года. По этому показателю Венесуэлу сравнивают с Германией в 1923 году и с Зимбабве в конце нулевых годов ХХI века. Ожидается, что в 2018 году ВВП страны упадет примерно на 18%. По прогнозам МВФ тотальный кризис в Венесуэле окажет негативное влияние на соседние страны.