Вторник
20 ноября
USD 66.01
EUR 75.32
Горячие новости

Более 4 миллионов венесуэльцев покинули страну за 5 лет

20 Ноября 2018 в 00:05

Свыше 4 миллионов венесуэльцев покинули страну после того, как президентом весной 2013 года стал Николас Мадуро, говорится исследования венесуэльской аналитической компании «Consultores 21».

По прогнозам, к концу этого года число венесуэльских эмигрантов превысит 4,6 млн человек.

Для сравнения, за время президентства Уго Чавеса из страны уехали менее 0,8 млн человек. Население Венесуэлы, согласно официальным данным, превышает 31,5 миллиона человек, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что основной поток людей из Венесуэлы принимают Колумбия и Перу. В Колумбию около трех тысяч пребывают ежедневно. Колумбийское правительство отмечает, что к 2021 году число венесуэльских беженцев возрастет до четырех миллионов, а колумбийской казне это обойдется в $9 млрд.

Международный валютный фонд прогнозирует, что уровень инфляции в Венесуэле достигнет 1000000% в конце 2018 года. По этому показателю Венесуэлу сравнивают с Германией в 1923 году и с Зимбабве в конце нулевых годов ХХI века. Ожидается, что в 2018 году ВВП страны упадет примерно на 18%. По прогнозам МВФ тотальный кризис в Венесуэле окажет негативное влияние на соседние страны.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.