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Из Венесуэлы бегут миллионами

8 Ноября 2018 в 21:06
Из Венесуэлы бегут миллионами

Исход венесуэльцев, обусловленный экономическим и политическим кризисами на родине, с 2015 года достиг отметки в три миллиона человек, сообщили в ООН. Эмиграция резко возросла за последние шесть месяцев.

Основной поток людей принимают Колумбия и Перу, передает «Интефакс».

В Колумбия приютила около трех тысяч пребывают ежедневно. Колумбийское правительство отмечает, что к 2021 году число венесуэльских беженцев возрастет до четырех миллионов, а колумбийской казне это обойдется в $9 млрд.

Ранее НСН сообщала, что Международный валютный фонд прогнозирует, что уровень инфляции в Венесуэле достигнет 1000000% в конце 2018 года. По этому показателю Венесуэлу сравнивают с Германией в 1923 году и с Зимбабве в конце нулевых годов ХХI века. Ожидается, что в 2018 году ВВП страны упадет примерно на 18%. По прогнозам МВФ тотальный кризис в Венесуэле окажет негативное влияние на соседние страны.

 

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