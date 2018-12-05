Боевой лазер «Пересвет» заступил на дежурство

Новейшие лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство в российской армии с 1 декабря, сообщает газета «Красная звезда». Для личного состава подразделений, которые будут эксплуатировать комплексы, были организованы теоретические и практические занятия в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, а также на предприятиях ВПК.

Как напоминают Известия , о лазерном комплексе впервые публично рассказал Владимир Путин 1 марта 2018 года в ходе обращения к Федеральному собранию. Согласно открытым источникам, «Пересвет» имеет возможность поражать дроны, легкобронированную технику, а также выполнять боевые задачи по противовоздушной и противоракетной обороне.

Применение новых физических принципов обеспечивает точное наведение вне зависимости от скорости и траектории цели. Причем уничтожение таким комплексом самолетов и крылатых ракет гораздо дешевле по сравнению с применением традиционных систем ПВО и ПРО. Как отмечает Ura.ru , в США назвали российский лазерный комплекс «оружием Судного дня».

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН ранее объяснил, почему новое американское лазерное оружие не будет реально угрожать России.