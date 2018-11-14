Эксперт: Новое лазерное оружие США не будет качественной угрозой для РФ

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Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии в эфире НСН рассказал, что речь идёт о наземных и корабельных установках.

В США через несколько лет получат гораздо более эффективное лазерное оружие. С таким обещанием 13 ноября выступил заместитель министра обороны США Майкл Гриффин в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. По его словам, разработки в данной сфере уже ведутся и позволят создать оружие «контроля космического пространства» и будут выполнять функции противоракетной обороны, сообщает ТАСС. Для этого, как подчеркнул Гриффин, необходимо увеличение инвестиций в данную разработку в 3-4 раза.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН предположил, что никакой принципиально новой опасности подобное оружие России представлять не будет.

«Гриффин говорит о наземных установках. У них на кораблях есть опытные лазерные системы, есть наземные установки для поражения тактических элементов типа неуправляемых реактивных снарядов реактивных систем залпового огня, беспилотников и так далее. Если говорить о космосе, то имеется в виду, что наземная установка может подсвечивать цель в космосе (типа спутника или боевой части межконтинентальной баллистической ракеты). Наведение на такую цель происходит по отражённому лучу. Я думаю, что принципиально новой качественной угрозы это не представляет, потому что такие системы известны давно», - отметил эксперт.

По словам Виктора Мураховского, у России есть принципиально новая лазерная система, которой нет у США.

«Если мы посмотрим на презентацию, которую делал президент Владимир Путин 1 марта Федеральному собранию, среди образцов вооружения была и наземная лазерная система. Потом ей присвоили имя “Пересвет”. Такого рода системами – наземной и мобильной - Америка не обладает. Пока у них есть только опытные образцы на кораблях, если мы говорим о системах, способных работать по космическим объектам», - подчеркнул Мураховский.

Напомним, в апреле 2018 года СМИ сообщили, что США ввели в эксплуатацию новый корабль, который предназначен для установки на нём лазерного оружия, мощность которого составит 30 кВт. Лазерная пушка предназначена для повреждения нападающих объектов, уничтожения беспилотников и ослепления навигационной системы противника.