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Boeing обвинили в сокрытии особенностей рухнувшего в Индонезии самолета

13 Ноября 2018 в 13:54
Boeing обвинили в сокрытии особенностей рухнувшего в Индонезии самолета

Компания Boeing не предупредила авиакомпании об особенностях новой системы безопасности на самолетах 737 MAX, которые могли сыграть роль  в крушении воздушного судна индонезийского авиаперевозчика Lion Air. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на специалистов, участвующих в расследовании происшествия, которое произошло в конце октября.

Как пишет издание, в новейших самолетах Boeing установлена система, при которой нос воздушного судна может резко опуститься при определенных условиях. Уточняется, что она нацелена на предотвращение сваливание, которое может случиться, в случае если нос самолет задран слишком высоко вверх. Причем пилоты могут оказаться неспособными выровнять самолет, даже если он управляется вручную.  

Отмечается, что после трагедии с самолетом Lion Air, в компании Boeing заявили, что такой сценарий мог привести к крушению. Эксперты, опрошенные американской газетой, утверждают, что для многих пилотов эта информация стала неожиданной и их не уведомляли о встроенной новой системе.

Напомним, 8 ноября Федеральное авиационное управление США предупредило, что проблемы с Boeing могут коснуться 246 самолетов по всему миру. Ранее о неисправностях заявила сама компания, чей Boeing 737 MAX потерпел крушение в Индонезии. 

Лайнер 29 октября вылетел из столицы Индонезии Джакарты. Он пропал с радаров примерно через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек, которые погибли, пишет «Свободная пресса». Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский объяснил НСН, как внезапное изменение погодных условий может повлиять на движение самолета.

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