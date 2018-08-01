«Людей спасло мастерство пилотов». Бывший военный летчик об авиакатастрофе в Мексике

Виталий Соколовский в эфире НСН объяснил, как внезапное изменение погодных условий может повлиять на движение самолета.

Причиной крушения пассажирского самолета в Мексике стал резкий порыв ветра, заявили местные власти. Лайнер Embraer 190 авиакомпании Aeromexico успел подняться на 300 метров, после этого самолет резко пошел вниз и ударился о землю. На борту находились 103 человека, никто не погиб, но большинство получили травмы. При ударе о землю лайнер потерял оба двигателя, из-за этого произошло возгорание. Людей успели эвакуировать до начала пожара.

Бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в эфире НСН отметил профессионализм пилотов, которые смогли выйти из критической ситуации.

«Однозначно, сильный порыв ветра мог быть причиной падения самолета. Причем даже не важно, насколько сильный был порыв. Важно изменение направления его движения. Ветер мог смениться на попутный, тогда самолет теряет скорость, и валится в штопор. А то, что летчики умудрились его посадить – это их большая заслуга. Спасти жизни помогло мастерство пилотов. И удача, конечно, это тоже очень важно. Также там вполне могли быть восходящие и нисходящие воздушные потоки, потому что, судя по сообщениям, там была мощная кучевая облачность, а вдобавок дождь. Это могло изменить в критическую сторону обтекание крыла, что опять же приводит к сваливанию самолета», - заявил он.

Собеседник НСН предположил, что погодные изменения произошли внезапно, так как перед полетом пилоты всегда анализируют условия взлета.

«По всем международным документам командир экипажа должен принять решение о возможности взлета после анализа всех метеорологических, орнитологических и других условий, в общем, полного анализа. По всей вероятности ничего не препятствовало взлету, посмотрели на радаре, что опасный явлений нет, и выполнили взлет. Возможно, это все было скоротечно, сразу их накрыла буря, ну и к тому же, Embraer – это не очень большой самолет. Поэтому вполне вероятно, что даже не очень большое изменение ветра привело к таким последствиям. У меня самого были такие ситуации, когда сильный порыв ветра закидывал самолет, и приходилось уходить на второй круг», - отметил он.