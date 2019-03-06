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Бодров-старший назвал идею снять «Брат-3» странной

6 Марта 2019 в 09:50
Бодров-старший назвал идею снять «Брат-3» странной

Режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров-старший не советует экс-участнику группы «Ленинград», шоумену Стасу Барецкому снимать фильм «Брат 3». Об этом Бодров сообщил RT. По его словам, он считает идею снять продолжение культовых картин Алексея Балабанова «странной».

«Я не знаю этого шоумена, и я бы посоветовал ему не заниматься этим», — заявил Бодров.

«Брат» и «Брат-2» рассказывают историю российского парня 1990-х Данилы Багрова, которого сыграл Сергей Бодров-младший, сообщает Ura.ru.

Ранее руководитель кинокомпании «СТВ», продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов в эфире НСН назвал идею Барецкого «болтовней» и «глупостью».

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