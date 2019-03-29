Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей

Соединённые Штаты подготовили новый пакет ограничительных мер в отношении РФ в связи с инцидентом в Солсбери. Как пишет RT, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, Госдепартамент и Минфин ожидают, пока новый пакет ограничительных мер одобрит Белый дом.

Напомним, в ноябре прошлого года Госдепартамент предоставил конгрессу США информацию о том, что Россия не выполнила требования закона «О контроле за химическим и биологическим оружием», который был применен в связи с инцидентом в Солсбери. В связи с этим Соединённые Штаты намерены ввести в отношении РФ второй пакет ограничительных мер. Первый – в рамках этого закона – вступил в силу 27 августа.

Как напоминает Москва 24, в марте прошлого года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Позже выяснилось, что их отравили нервно-паралитическим веществом. Великобритания обвинила в случившемся Россию. Москва обвинения отвергает.

Между тем, ранее сегодня Дмитрий Медведев заявил о том, что США никогда не отменят санкции в отношении России. Об этом премьер-министр рассказал во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте». По словам главы кабмина, вся политика Вашингтона за последние 100 лет была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась, отмечает РИА ФАН.