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Бизнесмен призвал законодательно разрешить раздавать просроченные продукты

21 Марта 2019 в 14:29
Бизнесмен призвал законодательно разрешить раздавать просроченные продукты

Основатель супермаркета в Екатеринбурге предложил законодательно разрешить раздавать желающим продукты с истекшим сроком годности. Соответствующие поправки могут быть внесены в закон «О защите прав потребителей».

«Я даже не представляю, на сколько миллиардов рублей по стране выкидывают продуктов, учитывая, сколько мы их выкинули с 60 квадратных метров торговой площади», - сказал предприниматель Иван Зайченко в эфире радиостанции «Серебряный Дождь».

По его словам, лучше просроченные продукты отдавать малоимущим гражданам, чем выбрасывать в мусор.

Ранее владелец уральского супермаркета «Жизньмарт» Иван Зайченко был оштрафован Роспотребнадзором за нарушение санитарных норм. В его магазине появилась полка для продуктов с вышедшим сроком годности. Надзорное ведомство предписало бизнесмену выбросить всю просрочку.

Ранее председателя Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН рассказал,как решить проблему с частым нарушением прав покупателей.

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