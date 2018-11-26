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Бизнес-омбудсмен: В 2019 году мусорная проблема будет решена

26 Ноября 2018 в 14:37
Бизнес-омбудсмен: В 2019 году мусорная проблема будет решена

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию в ходе пресс-конференции НСН рассказал о национальном проекте «Экология».

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Мусорный кризис в России: Экологические итоги года». Её участники представят статистику по экологическим нарушениям за 2018 год, подводят его итоги, а также рассказывают о необходимых для улучшения ситуации мерах.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация с переработкой мусора будет решена.

«В этом году наблюдаются революционные преобразования и в законодательстве и в самих процессах по созданию структуры. Венцом этой деятельности явилось принятие национального проекта «Экология», куда входит 11 федеральных проектов, в том числе создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Этот проект предусматривает конкретную программу действий по реформированием текущей ситуации. Будет создана публичная правовая компания, она сможет определить полномочия региональных операторов. В 2019 году проблема будет купирована, будут построены современнейшие инновационные комплексы, которые перерабатывают отходы по новым стандартам, государство поддержит создание этой инфраструктуры, люди это увидят и мнение поменяется», - отметил он.

В 2018 году под эгидой Минприроды была создана единая государственная компания для работы по обращению с отходами. Однако жалобы на несанкционированные свалки до сих пор продолжают поступать от жителей Подмосковья, Ленинградской, Челябинской областей. Помимо этого, в Минпромторге подсчитали, что создание в России современной отрасли переработки мусора потребует инвестиций на уровне 5 триллионов рублей.

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