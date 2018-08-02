Биатлонисток, ушедших в сборную Украины, могут дисквалифицировать

Правление Союза биатлонистов России собирается поднять вопрос о введении режима карантина в отношении Анастасии Рассказовой и Екатерины Бех, которые вместе с Оксаной Москаленко приняли решение выступать за сборную Украины. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на члена правления Союза биатлонистов России Алексея Нуждова. В этом случае биатлонистки не смогут принимать участие в международных стартах в течение двух лет.

Это обычная практика, когда спортсмен меняет страну, за которую впредь будет выступать. Решение о карантине принимается через Международный союз биатлонистов, отмечает Газета.ру . Союз будет обязан запросить российскую сторону на этот счёт. Дело в том, что эти две биатлонистки уже выступали за российскую сборную на международной арене, Москаленко ещё не проходила по возрасту в сборную. Ранее руководитель Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о переходе Анастасии Рассказовой, Екатерины Бех и Оксаны Москаленко в украинскую сборную.

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков в эфире НСН рассказал, что надо сделать, чтобы избежать перехода отечественных спортсменов в другие сборные.



