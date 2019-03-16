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Биатлонист Гараничев отказался от участия в чемпионате мира

16 Марта 2019 в 15:40
Биатлонист Гараничев отказался от участия в чемпионате мира

Российский биатлонист Евгений Гараничев отказался от участия в чемпионате мира, который состоится в Швеции в городе Эстерсунд.

Сегодня он должен был бежать эстафету, однако принял решение отказаться. Сообщается, что тренеры пытались уговорить биатлониста пройти на эстафету еще до сингл-микста, но Гераничев все равно отказался.

Вместо него в составе команды выступит Никита Поршнев. Недавно он выиграл индивидуальную гонку на XIX Всемирной Универсиаде в Красноярске.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала в эфире НСН, что Универсиада показала серьёзное отношение России к студенческому спорту.

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