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Безвизовый режим с Индонезией продлен до 90 дней

28 Февраля 2019 в 08:32
Безвизовый режим с Индонезией продлен до 90 дней
Россия упростит визовый режим с Индонезией. Правительство РФ одобрило проект соглашения.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров, жители нашей страны смогут получить многократную визу на срок до полугода.

Сейчас для граждан России, въезжающих в Индонезию с туристическими целями на срок до 30 дней, действует безвизовый режим.

Между тем, представители туроператоров России считают, что турбизнес от введения многократной визы ничего не выиграет: туристам вполне хватает 30 дней уже действующего «безвиза».

Тем не менее «Известия» пишут, что общий позитивный фон, связанный с упрощением визового режима, пойдёт на пользу направлению.

Напомним, жители Россия смогут посещать 119 стран либо в безвизовом режиме, либо получить визу в упрощенном режиме.

Ранее Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН назвала «прорывным» заявление Владимира Путина об упрощении визовых формальностей для приезжающих в страну туристов.

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