Безвизовый режим с Индонезией продлен до 90 дней

Россия упростит визовый режим с Индонезией. Правительство РФ одобрило проект соглашения.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров, жители нашей страны смогут получить многократную визу на срок до полугода.

Сейчас для граждан России, въезжающих в Индонезию с туристическими целями на срок до 30 дней, действует безвизовый режим.

Между тем, представители туроператоров России считают, что турбизнес от введения многократной визы ничего не выиграет: туристам вполне хватает 30 дней уже действующего «безвиза».

Тем не менее «Известия» пишут , что общий позитивный фон, связанный с упрощением визового режима, пойдёт на пользу направлению.

Напомним, жители Россия смогут посещать 119 стран либо в безвизовом режиме, либо получить визу в упрощенном режиме.