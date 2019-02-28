Безвизовый режим с Индонезией продлен до 90 дней

Как сообщили в Ассоциации туроператоров, жители нашей страны смогут получить многократную визу на срок до полугода.
Сейчас для граждан России, въезжающих в Индонезию с туристическими целями на срок до 30 дней, действует безвизовый режим.
Между тем, представители туроператоров России считают, что турбизнес от введения многократной визы ничего не выиграет: туристам вполне хватает 30 дней уже действующего «безвиза».
Тем не менее «Известия» пишут, что общий позитивный фон, связанный с упрощением визового режима, пойдёт на пользу направлению.
Напомним, жители Россия смогут посещать 119 стран либо в безвизовом режиме, либо получить визу в упрощенном режиме.
Ранее Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН назвала «прорывным» заявление Владимира Путина об упрощении визовых формальностей для приезжающих в страну туристов.