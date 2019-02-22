АТОР: Путин сделал прорывное заявление по визовому режиму

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.

Топ-1: Президент призвал упростить визовые формальности для туристов

Президент России Владимир Путин призвал парламентариев подумать над тем, как упростить визовые формальности для приезжающих в страну туристов, и предложил шире применять электронные визы.

«Это заявление можно назвать прорывным, поскольку до сих пор политика нашей страны в визовом плане была крайне консервативной. Видимо, настойчивые предложения Минэкономразвития, к ведению которого теперь относится туризм, начали давать результат и президент также обратил внимание на желательное упрощение визового режима», - заявила НСН Майя Ломидзе.

Топ-2: В 2018 году число иностранных туристов, посетивших Россию, выросло на 1,6%

Число посетивших Россию иностранных туристов в 2018 году выросло на 1,6%. Абсолютным лидером по турпотоку в РФ в 2018 году стал Китай. На втором месте оказались туристы из Германии, следом по численности путешественники из Южной Кореи.

«Если бы с получением виз в нашу страну было проще, то и статистика, может быть, была бы несколько иной, чем так, которой отчитался Росстат. Росит на 1,6% - это снижающаяся динамика. Предыдущие два-три года мы видели ежегодное увеличение иностранного турпотока от 10 до 18%. Как мы видим, абсолютным лидером по турпотоку стал Китай. Хочу подчеркнуть, именно по туристическому потоку, поскольку в общей статистике учитываются все иностранцы, приезжающие в Россию, в том числе из стран бывшего СССР, а это не всегда туристы», - сказала исполнительный директор АТОР.

Топ-3: Россияне в 2018 году совершили почти 45 млн поездок за рубеж

Россияне в 2018 году совершили почти 45 млн поездок за рубеж, из них исключительно с туристическими целями – около 20 млн.

«Из 20 млн активнее всего наши соотечественники выезжали в Турцию (что, в общем, никого не удивляет, это почти 6 млн поездок), на втором месте – Германия. Замыкает тройку Таиланд.Также в пятерке лидеров оказались Испания и Италия. Эти страны показали хорошую динамику спроса. Италия – почти на 20 %, в Испании прирост по сравнению с прошлым годом составил около 3%. С учетом кризисных явлений и курсовых колебаний это тоже можно считать неплохим результатом», - отметила она в интервью НСН.

Топ-4: Составлен список самых «скучных» достопримечательностей света

Бен Граундуотер – путешественник и писатель из Австралии – составил список самых «скучных» достопримечательностей света. На первом месте остров Одайба в Токио, просто потому что в японской столице есть куда более интересные места, а Одайба уже переполнен безвкусными ресторанами и прочим. Второе место завоевала ратуша Глокеншпиль в Мюнхене. На третьем месте – тоннель Бунд в Шанхае.

«Тут мне остается только добавить, что ни один из этих объектов не входит в список самых популярных достопримечательностей у российских туристов», - резюмировала Ломидзе.