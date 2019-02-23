Безопасность Трампа во Вьетнаме обеспечат 200 секретных агентов

Во время визита президента США Дональда Трампа во Вьетнам на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном безопасность американского лидера будут обеспечивать более 200 представителей Секретной службы США. Сообщение об этом сегодня, 23 февраля, разместила онлайн-газета VnExpress.

Американские агенты будут доставлены во Вьетнам четырьмя самолетами с военной базы США в Японии. В международный аэропорт Ханоя, куда они прибудут, на прошлой неделе уже прилетели несколько военно-транспортных самолетов Boeing C-17 Globemaster III и вертолет. На борту воздушных судов находились два автомобиля для Трампа, на которых он будет передвигаться во Вьетнаме.

Напомним, вторая встреча лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом состоится в Ханое 27–28 февраля. Она будет касаться процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Первые переговоры прошли в Сингапуре летом 2018 год. Страны договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Цель предстоящего саммита – договориться о конкретных действиях и сроках США и КНДР, сообщают Известия.

Ранее завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН заявил, что вторая встреча Ким Чен Ына и Трампа должна снять вставшие на паузу переговоры между странами. «В американо-северокорейском диалоге, который достаточно активно развивается в этом году, возникла определенная пауза. Есть надежда, что второй саммит между Трампом и Кимом, если он состоится, может снять эти противоречия в какой-то степени и придать новый импульс процессу денуклеаризации и процессу нормализации отношений между США и КНДР», - заявил эксперт.





