Бездомный ударил мужчину гитарой по голове в центре Москвы

Полиция разбирается в обстоятельствах травмирования мужчины в Тверском районе, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

В больницу доставили 35-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гематомами и раной теменной области.

Установлено, что на 1-й Тверской-Ямской 34-летний бомж нанес пострадавшему удар гитарой по голове. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов на пресс-конференции НСН призвал решать проблемы бездомных в России целенаправленной государственной политикой. По его словам, необходимо создавать специальные коммуны, а также обеспечивать таких людей жильём и работой.

