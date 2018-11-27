Вторник
27 ноября
USD 66.51
EUR 75.57
Горячие новости

Беспилотники получат свой опознавательный знак

27 Ноября 2018 в 11:36
Беспилотники получат свой опознавательный знак

Беспилотные автомобили в России отметят специальным опознавательным знаком во время их тестирования. На машины установят литеру «А», которая будет предупреждать об «автономном вождении». Об этом рассказал пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе эксперимента, который стартует на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане 1 декабря, запустят 100 беспилотных автомобилей.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что поддерживает инициативу поменять белый цвет разделительной полосы на желтый.  

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.