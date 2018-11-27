Беспилотники получат свой опознавательный знак

Беспилотные автомобили в России отметят специальным опознавательным знаком во время их тестирования. На машины установят литеру «А», которая будет предупреждать об «автономном вождении». Об этом рассказал пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет» Ярослав Федосеев, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе эксперимента, который стартует на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане 1 декабря, запустят 100 беспилотных автомобилей.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что поддерживает инициативу поменять белый цвет разделительной полосы на желтый.

