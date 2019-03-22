Беркуты в Брянске погибли из-за жестокого обращения

Адвокат Владимира Иванченкова в эфире НСН рассказал, что полицейские и представитель заповедника «Брянский лес» жестоко обращались с птицами.

Сотрудники полиции и представитель заповедника «Брянский лес» нарушили условия перевозки беркутов, в результате чего птицы погибли. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Дело брянского орнитолога: За спасение беркутов – 3 года тюрьмы» сообщил адвокат Владимира Иванченкова Матвей Цзен.



«На мой взгляд, как юриста, это решение имеет признаки уголовно наказуемого деяния, потому что никаких условий, чтобы успешно перевести беркутов, где они могли содержаться, не было. Была представительница «Брянского леса», которая сказала на судебном заседании, что занимается хищными птицами, но беркута никогда не видела. У нее не было соответствующих приспособлений для транспортировки птиц, то есть коробки, которые она взяла, оказались малы. Им пришлось вырезать дырки, чтобы поместить птицу, хвост торчал наружу. Следующее решение, которое я не могу объяснить: они положили птиц в багажник. После этого они не сразу поехали отвозить птиц, а час простояли на жаре у отделения полиции», - сказал Матвей Цзен.



Адвокат отметил, что данное дело показало, как правоохранительные органы заботятся о природе.

«Для общества момент действий полиций важен. Эта ситуация вскрыла то, что полиция зачастую охраняет природу таким образом, что природе от этого становится хуже», - указал он.

Орнитологу-любителю грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей. Такое наказание предусмотрено по статье 258 части 1 УК РФ - «Незаконная охота. Ранее Владимир Иванченков рассказал на пресс-конференции НСН, что сотрудники полиции переврали его слова в суде.