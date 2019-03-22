Брянский орнитолог: Полиция переврала мои слова в суде

Орнитолог-любитель Владимир Иванченков рассказал на пресс-конференции НСН, что произошло после того, как сотрудники полиции изъяли у него редких птиц.

Орнитолог-любитель Владимир Иванченков напожаловался, что в суде сотрудники полиции неправильно передали его слова.

«Я пришел в полицию и спросил, на каком основании забрали птиц. Офицер сказал «мы вас прикроем до выяснения личности». А у меня с собой не было ни телефона, ни паспорта, все лежало в машине. Взяли с меня объяснение, я все рассказал, не скрывая. Потом на суде эти объяснения оказались исковерканы. Офицер приводит другие слова, не, которые говорил я. Разве может сказать грамотный умный человек, что птенец зимой выпал из гнезда? Даже школьники знают четвертых классов – птенцы у любой птицы весной появляются»,- посетовал Иванченков.

Владимира Иванченкова обвиняют в незаконном содержании беркутов. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллиона рублей. Такое наказание предусмотрено по статье 258 части 1 УК РФ - «Незаконная охота. Птиц у орнитолога забрали полицейские и работник заповедника «Брянский лес»после анонимного звонка, в результате транспортировки погибли две птицы.На данный момент по этому делу уже состоялось пять слушаний в суде, очередное заседание состоится 4 апреля.