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Белый дом: Трамп не приказывал генпрокурору закрыть «дело РФ»

2 Августа 2018 в 06:15
Белый дом: Трамп не приказывал генпрокурору закрыть «дело РФ»
Президент США Дональд Трамп не приказывал генеральному прокурору Джефф Сешнсу закрыть расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Североамериканское бюро НСН.

По ее словам, президент Трамп просто выразил свое личное мнение. Отвечая на вопрос, препятствует ли Трамп такими заявлениями правосудию, пресс-секретарь Белого дома ответила, что он таким образом «отбивается».

Накануне американский лидер написал на своей странице в Twitter, что генпрокурору следует расследование так называемого российского вмешательства в выборы США. Отметим, что с тех пор как генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от «дела РФ», полномочиями уволить спецпрокурора Роберта Мюллера обладает заместитель генерального прокурора Род Розенштейн. 
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