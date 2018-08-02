Белый дом: Трамп не приказывал генпрокурору закрыть «дело РФ»

По ее словам, президент Трамп просто выразил свое личное мнение. Отвечая на вопрос, препятствует ли Трамп такими заявлениями правосудию, пресс-секретарь Белого дома ответила, что он таким образом «отбивается».
Накануне американский лидер написал на своей странице в Twitter, что генпрокурору следует расследование так называемого российского вмешательства в выборы США. Отметим, что с тех пор как генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от «дела РФ», полномочиями уволить спецпрокурора Роберта Мюллера обладает заместитель генерального прокурора Род Розенштейн.